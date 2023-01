Malore in casa, 28enne si accascia e muore

CUTROFIANO (Lecce) – Muore dopo aver accusato un malore in casa. La comunità di Cutrofiano è in lutto per la morte improvvisa di un 28enne del posto, su cui sono in corso degli accertamenti.La tragedia si è consumata nella serata di ieri. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane fosse in casa di amici quando si sarebbe sentito male.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’abitazione è stata raggiunta anche dai carabinieri della stazione locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Per fugare ogni dubbio riguardo al decesso fulminante, il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove verranno effettuati degli accertamenti necroscopici. www.corrieresalentino.it