Gassman contro il Pd: “Non vi voto MAI più”

Dino Giarrusso ex esponente del Movimento 5 stelle e attuale eurodeputato indipendente ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico dal palco della convention promossa a Milano da Stefano Bonaccini.

“Annuncio oggi ufficialmente il mio ingresso nel Pd. Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà – ha spiegato -. Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo.

Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente “.

Il commento di Alessandro Gassmann

“Un partito che continua ad essere ‘riempito’ di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più”. Non è passato inosservato, generando centinaia di commenti favorevoli e contrari, il tweet dell’attore e regista Alessandro Gassmann che ieri sera ha deciso di dire la sua, senza mai nominarli, sul Pd e sull’ingresso nel partito di Dino Giarrusso, l’ex M5S e ‘Iena’ televisiva.