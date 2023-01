FC Valsessera, malore fatale: muore calciatore di 38 anni

Ascolta l'articolo

La settimana scorsa era regolarmente in campo contro il Lessona con i suoi compagni della FC Valsessera, squadra del biellese che milita in Terza Categoria, oggi l’annuncio del club sulla pagina Facebook della prematura scomparsa. Per un malore, Giuseppe Pe Liotta, calciatore di 38 anni, è morto la scorsa notte. Risiedeva a Grignasco, della cui squadra cittadina era stato giocatore dal 2017.

La sua squadra lo ricorda così: “Fc Valsessera è vicina alla famiglia del nostro atleta/amico Liotta Giuseppe (Pe). Mi ricordo quando 2 anni fa sei venuto al campo a Crevacuore insieme a mister Paolo per dare la tua disponibilità a ripartire con la prima squadra. Sei stato uno dei primi che il mister ha chiamato e da allora ti sei sempre impegnato e ci hai portato anche i tuoi amici a giocare con noi. Ogni partita ti ricorderemo e sappiamo che sarai sempre con noi! Buon viaggio caro Pe! Uno di noi!

