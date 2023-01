Crosetto: ‘armi a Kiev sono freno all’espansione della guerra’

“Gli aiuti che arrivano non sono solo per salvare l’Ucraina, sono un freno all’escalation che la guerra potrebbe avere espandendosi, così invece resta tra due nazioni. Bisogna avere il coraggio di fare scelte difficili per evitare scenari peggio. I primi a voler evitare l’escalation sono i Paesi europei. Tutti auspichiamo la possibilità del tavolo della pace”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a La7.

Sull’ultimo decreto aiuti erano circolate indiscrezioni in merito a droni “fuori sacco” forniti dall’Italia all’Ucraina, cioè armamenti non direttamente riconducibili alla lista stilata dall’esecutivo. Il ministro Crosetto smentisce a La7 tali voci e aggiunge: “Se fossero vere, si tratterebbe di un reato”. tgcom24.mediaset.it