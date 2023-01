La Francia prosciuga i conti correnti dell’emittente russa RT France

I conti bancari di RT France sono stati congelati per volere delle autorità francesi, ha annunciato il 20 gennaio il caporedattore Ksenia Fedorova. Mosca ha promesso di reagire contro i media francesi in Russia dopo che i conti bancari di RT France sono stati bloccati nel paese dell’UE.

Il ministero degli Esteri russo ha avvertito che la Francia “ricorderà” queste misure a meno che le autorità non smettano di “terrorizzare” i giornalisti russi.

La notizia sui conti bancari congelati alla gestione dell’emittente RT France è stata annunciata da Ksenia Fedorova, caporedattore dell’emittente. Fedorova ha spiegato che quando si sono rivolti alla banca per chiarimenti, li ha rinviati all’ordine delle autorità. Nonostante il fatto che RT France non compaia nell’elenco delle sanzioni e abbia il diritto di lavorare in Francia, una tale decisione di fatto paralizza il lavoro dei media, ha aggiunto.

All’inizio di dicembre 2022, il Consiglio di Stato francese ha ordinato all’autorità di regolamentazione dei media Arcom di riconsiderare la sua decisione di continuare a trasmettere i canali televisivi russi Rossiya 1, NTV e Channel One in Russia e Ucraina da parte dell’operatore satellitare francese Eutelsat su richiesta di Reporters sans frontières (RSF).

Nel marzo 2022, l’Unione Europea ha vietato la trasmissione di qualsiasi contenuto dai canali RT e Sputnik come rappresaglia per l’operazione militare speciale lanciata dalla Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022.

https://t.me/russiaedintorni/6169