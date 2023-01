Ecologista imbrattò Scala di Milano con vernice, giudici: “non è pericoloso”

I giudici della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano hanno rigettato la proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale, chiesta dalla questura di Pavia, per Simone Ficicchia, uno dei giovani militanti di Ultima Generazione che il 7 dicembre scorso ha imbrattato di vernice la parete e le porte del Teatro alla Scala, a poche ore dalla Prima. La decisione arriva dopo l’udienza dello scorso 10 gennaio. Nel provvedimento si sottolinea come il 20enne studente non costituisca un pericolo per la pubblica sicurezza.

Leggi anche

► Milano, attivisti Ultima generazione imbrattano scultura di Cattelan

“Gli unici procedimenti penali instaurati nei confronti del Ficicchia presso il Tribunale di Milano e presso l’autorità giudiziaria fiorentina non appaiono idonei, allo stato, a sorreggere un giudizio pericolosità sociale generica, sotto il profilo dell’accertamento dell’abitualità alla commissione di reati, tale da giustificare l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. non essendo ancora definitivi gli accertamenti dei fatti in essi contestati” si legge nel decreto.

“Senza minimizzare la gravità degli episodi descritti nelle varie denunce ciascuno di essi ha già pronta risposta istituzionale, sul piano della prevenzione, rappresentata dai diversi fogli di via emessi dai questori territorialmente competenti che sono attualmente in vigore, nonché dall’avviso orale emesso dal questore della Provincia di Pavia in data 9 giugno 2022”. Visti gli elementi attuali, la misura chiesta dalla questura non può essere accolta. (adnkronos)