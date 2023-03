Migranti, 211 prelevati dalla Guardia costiera

Al largo di Lampedusa, 211 migranti sono stati recuperati dalla guardia costiera: i naufraghi clandestini sono stati tutti tratti in salvo mentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Lo comunica la stessa guardia costiera, precisando che le motovedette SAR CP 324 e CP 303 sono intervenute in zona Sar (search and rescue) italiana per poi fare rotta verso il porto di Lampedusa, “dove i naufraghi sono giunti in sicurezza, tra cui anche il presunto scafista, poi affidato alle forze di polizia”.

Condizioni meteo avverse

I soccorsi sono avvenuti in “condizioni meteorologiche avverse” fa sapere il Comando generale delle Capitanerie di Porto e le operazioni “sono risultate particolarmente complesse per le condizioni meteo-marine avverse, il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava a imbarcare acqua”. tgcom24.mediaset.it