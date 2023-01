Malore fatale, muore dottoressa di 42 anni

(https://primalamartesana.it) – Una notizia sconvolgente che ha colpito nel profondo i suoi ex pazienti di Vimodrone, che avevano imparato ad apprezzarla non solo professionalmente, ma anche umanamente. E che ora la piangono, per una vita spezzata in maniera prematura a causa di un malore che non le ha lasciato scampo. Virginia Bozzo è scomparsa improvvisamente a soli 42 anni nel pieno delle festività natalizie che dovrebbero portare solo serenità e gioia.

Il dottore di famiglia fino a fine luglio aveva svolto la professione a Vimodrone, nello studio di via 11 Febbraio. Aveva infatti deciso di tornare nella sua terra di origine, la Calabria, per stare vicina alla famiglia e proseguire la professione nella “sua” Cosenza. E qui, a distanza di pochi mesi dall’addio a Vimodrone, si è sentita male in casa. Inutile si è purtroppo dimostrato ogni tentativo di salvarla.

Il dolore dei suoi ex pazienti e colleghi di Vimodrone

La notizia è poi arrivata velocemente in città, diffondendosi in primis tra i suoi assistiti che questa estate avevano subìto lo scossone del suo trasferimento e che ora, invece, increduli, non si sarebbero mai aspettati di doverla salutare per sempre. A rimanere senza parole è stato anche l’ex assessore alla Salute e medico Enzo Gregoli, che con Bozzo ha condiviso il lavoro fianco a fianco assieme ad altri colleghi:

Era così, come appare in tutte foto che la ritraggono: sorridente e gioviale. Di carattere era una donna aperta, una grande professionista capace di instaurare un rapporto diretto e profondo con i pazienti, ma anche con noi colleghi.