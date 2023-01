Malore nel salumificio, muore operaio 57enne

LANCIANO – Tragedia questa mattina al salumificio Sorrentino di Mozzagrogna, in località Villa Romagnoli (Chieti). Un dipendente di 57 anni, di origine macedone, Vedi Dzaferi, residente a Lanciano, si è accasciato improvvisamente a terra. L’uomo è stato colpito da un infarto fulminante, hanno stabilito i sanitari del 118. Non c’è stato nulla da fare per salvarlo, nonostante le operazioni di rianimazione sul posto durate circa mezz’ora.

Una morte avvenuta sotto gli occhi del figlio. Su disposizione della Procura di Lanciano la salma è stata restituita alla famiglia.

Al momento del malore l’uomo stava impacchettando i prodotti aziendali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fossacesia. abruzzoweb.it/mozzagrogna