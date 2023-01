Jesolo, Silvia trovata morta in casa a 42 anni

Jesolo, 4 gennaio 2023 – Sarà l’autopsia a stabilire la causa del decesso di Silvia Dallafior, 42 anni, giornalista trentina, trovata morta nella casa di Jesolo in cui viveva da un paio d’anni. A dare l’allarme sono stati i familiari che non riuscivano più a contattarla. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che, entrati nell’abitazione, l’hanno trovata priva di vita, senza segni apparenti di violenza.

L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore. Pare che la giornalista pochi giorni prima si fosse recata in pronto soccorso per un malessere e fosse poi stata dimessa.

Il fatto risale al 30 dicembre ma è stato reso noto solo oggi. La salma sarà restituita alla famiglia per le se esequie solo quando l’autopsia avrà fatto chiarezza sulle cause del decesso ed accertate le cause naturali.

