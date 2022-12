Covid Cina, Oms all’Europa: “Non discriminare le popolazioni”

La nuova ondata Covid in Cina mette in allerta l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, che tuttavia ricorda “la necessità di non discriminare alcuna particolare popolazione o gruppo, ma di trattare tutti con rispetto“. Lo scrive su Twitter, Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione, in merito alle misure come la reintroduzione di tamponi per passeggeri in arrivo dalla Cina.

I tamponi obbligatori per i viaggiatori in arrivo dalla Cina sono ritenuti “ingiustificati” anche dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L’agenzia Ue si è espressa così riguardo le misure che l’Italia ha adottato, prima in Europa, in risposta al crescente numero di casi covid in Cina. L’Ecdc ha ricordato che i Paesi dell’Unione hanno “livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione”, e che “le varianti che circolano in Cina stanno già circolando nell’Ue”.

Ed è proprio per via della maggiore immunità della popolazione europea, e della “precedente comparsa e successiva sostituzione delle varianti attualmente in circolazione in Cina”, che l’agenzia ha definito “ingiustificati i controlli e le misure di viaggio sui viaggiatori provenienti dalla Cina”. Le potenziali infezioni importate sono state “piuttosto basse” rispetto ai numeri che si hanno già quotidianamente, e che i sistemi sanitari “sono attualmente in grado di gestire”, ha aggiunto l’Ecdc.