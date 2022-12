Anno 2023, le audaci previsioni di Medvedev

Per l’anno 2023, Dmitry Medvedev, appena nominato da Putin suo vice in Commissione militare, ha scritto alcune audaci previsioni su Twitter: “Alla vigilia di Capodanno, tutti fanno previsioni. Molti escogitano ipotesi futuristiche, come se facessero a gara per individuare le più folli, e anche le più assurde.

Ecco il mio umile contributo.

Cosa può succedere nel 2023:

1. Il prezzo del petrolio salirà a 150 dollari al barile e il prezzo del gas supererà i 5.000 dollari per 1.000 metri cubi

2. Il Regno Unito rientrerà nell’UE

3. L’UE crollerà dopo il ritorno del Regno Unito; l’euro cesserà di essere utilizzato come ex valuta dell’UE

4. La Polonia e l’Ungheria occuperanno le regioni occidentali dell’ex Ucraina

5. Verrà creato il Quarto Reich, che comprende il territorio della Germania e dei suoi satelliti, cioè Polonia, Stati baltici, Cechia, Slovacchia, Repubblica di Kiev e altri emarginati

6. Scoppierà la guerra tra la Francia e il Quarto Reich. L’Europa sarà divisa, la Polonia ripartita nel processo

7. L’Irlanda del Nord si separerà dal Regno Unito e si unirà alla Repubblica d’Irlanda

8. La guerra civile scoppierà negli Stati Uniti, in California, e il Texas diventa di conseguenza stati indipendenti. Il Texas e il Messico formeranno uno stato alleato. Elon Musk vincerà le elezioni presidenziali in alcuni stati che, dopo la fine della nuova guerra civile, saranno dati al GOP

9. Tutti i maggiori mercati azionari e attività finanziarie lasceranno gli Stati Uniti e l’Europa e si sposteranno in Asia

10. Il sistema di gestione monetaria di Bretton Woods crollerà, portando al crollo del FMI e della Banca mondiale. Euro e Dollaro smetteranno di circolare come valute di riserva globali. Verranno invece utilizzate attivamente le valute fiat digitali

Buone feste a tutti voi, amici anglosassoni, e ai loro maialini allegri!”