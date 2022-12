Scandalo Qatar, Orban: ‘abolire il Parlamento europeo’

Abolire il Parlamento europeo. È la “soluzione” proposta dal premier ungherese Viktor Orban per far fronte al cosiddetto scandalo Qatargate che ha colpito l’istituzione Ue. Un’idea non nuova per il leader di Budapest Questo scandalo, ha scritto Orvan su Twitter, “è rivelatore. Le salvaguardie anticorruzione del Parlamento europeo hanno fallito miseramente. Se vogliamo ripristinare la fiducia del pubblico, è ora di abolire il Parlamento europeo“.

Orban avanza poi “la nostra soluzione: creazione di un nuovo Parlamento europeo, composto da delegati nazionali. Ciò garantisce maggiore controllo, responsabilità e credibilità. Ridiamo il controllo agli Stati membri!”.

Come dicevamo, quella di Orban non è proprio una proposta nuova. Lo scorso luglio, il Parlamento ungherese aveva approvato una risoluzione del partito al governo, Fidesz, che chiedeva proprio l’abolizione dell’Eurocamera come istituzione comunitaria democraticamente eletta e la sua sostituzione con una Camera di rappresentanti dei 27 Paesi membri nominati dai rispettivi capi di Stato e di governo.

