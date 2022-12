Rimini, senzatetto trovato morto assiderato

Viveva da circa tre anni in una baracca di fortuna costruita con scarti di legno e lamiere. In quel precario rifugio, lungo la via Vittime dell’11 Settembre, poco distante dal distributore del gas metano, ha perso la vita un senza fissa dimora, 60enne, che era originario della Romania. L’uomo viveva di elemosina da tempo e aveva avuto problemi di salute anche legati all’alcolismo.

LEGGI ANCHE

►Verona, senzatetto trovato morto

► Bologna, senzatetto di 75 anni muore su una panchina

► Censimento, Istat: in Italia 96mila senzatetto, 23% a Roma

Una morte figlia della solitudine e di una situazione disagiata, ad averlo trovato senza vita nella mattinata di mercoledì (21 dicembre) è stato un amico che si era recato in quella capanna per trovare l’uomo. Sul posto è intervenuta per gli accertamenti del caso la Polizia di Stato. E’ stato riscontrato che si tratta di una morte da assideramento complice il freddo di queste ore.

www.riminitoday.it