Malore in bici, muore 54enne

Colto da malore mentre è in sella alla sua bicicletta. È successo intorno alle 12 di oggi (18 dicembre) nel tratto della provinciale 11 Pisana compreso fra la rotonda per Montecatini e quella su via Burello, di fronte all’autocarrozzeria. Immediati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118, per l’uomo di 54 anni di Castelfranco di Sotto.

Sul posto anche due pattuglie della polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che hanno verificato che non si è trattato di un incidente che ha coinvolto altri veicoli.

L’uomo, Paolo Bertoncini, molto noto in paese, è morto nel tardo pomeriggio all’ospedale San Giuseppe di Empoli nonostante gli estremi tentativi di salvargli la vita nella terapia intensiva del nosocomio. Al suo capezzale erano nel frattempo arrivate la moglie e le figlie, cui è stata data la terribile notizia.

