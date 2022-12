Roma, nigeriano senza biglietto dà in escandescenza: treno bloccato

foto archivio

Roma – Ha dato in escandescenza sul treno allarmando i tanti passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio. Sono state decine le telefonate arrivate al 112 che indicavano la presenza di un uomo particolarmente agitato su un vagone della linea Fl5 Roma-Grosseto-Pisa. Trovato senza biglietto dal controllore, il pendolare si è rifiutato di fornire le proprie generalità ed ha cominciato ad urlare, tanto che per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria.

I fatti sono accaduto poco dopo le 16:00 di giovedì 15 dicembre in prossimità della stazione Roma-Aurelia. Fermato il convoglio, il passeggero, identificato in un cittadino nigeriano di 38 anni, è stato poi fatto scendere e riportato alla calma. Al fine di consentire l’intervento della polfer la linea è stata temporaneamente interrotta fino alle 16:40. Inevitabili le ripercussioni alla mobilità con rallentamenti fino a 70 minuti per 6 treni regionali ed un convoglio limitato nel percorso.

