Marocchino senza biglietto colpisce autista a bottigliate

Erano le 19 di sabato sera, 11 gennaio, quando alla fermata di Cornuda un passeggero di orgini marocchine è salito a bordo dell’autobus sostitutivo della linea che collega Montebelluna a Feltre. Lo straniero voleva fare il viaggio senza pagare il biglietto: al rifiuto dell’autista e dei passeggeri a dargli dei soldi per comprare il titolo di viaggio, l’uomo è andato in escandescenze colpendo in testa l’autista con una bottiglia di birra in vetro.

Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, solo l’intervento provvidenziale di un vigile del fuoco fuori servizio e a bordo della corriera ha evitato il peggio, strappando la bottiglia dalle mani dello straniero e facendolo fuggire.

Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni di un autista delle corriere: l’ultima in ordine di tempo era avvenuta martedì scorso, 7 gennaio, sulla linea che collega Treviso a Lovadina di Spresiano dove un 40enne aveva sferrato un pugno in faccia all’autista per rubargli la giacca prima di venire fermato dai carabinieri.

Sabato sera l’aggressione è avvenuta su una delle linee più temute dagli autisti, la Montebelluna-Feltre dove non sono nuove aggressioni e passeggeri che sfidano autisti e controllori salendo a bordo senza biglietto.

Quando l’autista del bus sostitutivo ha detto al passeggero salito a Cornuda che senza biglietto sarebbe dovuto scendere, lo straniero si è rivolto ai passeggeri chiedendo loro soldi per il biglietto. Dopo il rifiuto da parte di tutti, con una bottiglia di birra in vetro da 66 cl il marocchino ha colpito in testa l’autista dopo averlo insultato. Il conducente aveva un berretto in testa che ha attutito i colpi, lasciandogli comunque un bernoccolo vistoso. Fortuna ha voluto che il vigile del fuoco fuori servizio intervenisse in aiuto del conducente, strappando la bottiglia di vetro all’aggressore.

A quel punto però, in soccorso dello straniero sono arrivati una decina di connazionali che hanno bloccato l’autista consentendo all’aggressore di darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Lo scorso aprile lo stesso autista era stato aggredito a Feltre da un passeggero che voleva salire a bordo senza biglietto e con i suoi due cani.

www.trevisotoday.it