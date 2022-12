Svizzera, malore improvviso: muore calciatore di 25 anni

LOSANNA – Una tristissima notizia arriva dal calcio svizzero: Elia Alessandrini, calciatore dello Stade Lausanne, è morto all’età di 25 anni. Secondo le prime informazioni a causa di un malore accusato mentre stava nuotando.

Il nativo di Berna era passato quest’estate dai lucernesi alla formazione vodese, attuale seconda forza del campionato di Challenge League. Nella stagione 2018/19 Alessandrini aveva vestito la maglia del Chiasso, segnando 2 gol in 27 incontri.

«Siamo senza parole e piangiamo per Elia Alessandrini, nostro ex compagno di squadra, capitano e amico. I nostri pensieri sono tutti per la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace caro Elia», ha scritto il Kriens – suo ex club – sui propri canali social. https://www.tio.ch