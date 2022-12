Pd, Elly Schlein: partito di grande generosità

ROMA, 15 DIC – “Il Pd è l’unico che, a seguito della sconfitta, ha deciso di mettersi in discussione, con un gesto di grande generosità. Per me è stato un ritorno, mi sono tesserata al circolo della Bolognina, dove avevo seguito la mia prima assemblea: non sono un’estranea, abbiamo lavorato e governato insieme. Ci sono stati elementi di frattura, ma questo congresso serve a fare un chiarimento politico e trovare una identità chiara”. Lo ha detto la deputata e candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, ad Agorà, su Rai Tre. (ANSA).

"Io penso che ci voglia tanto cuore soprattutto per ridarci una sinistra che sia al fianco delle persone che oggi stanno più soffrendo nel Paese." – @ellyesse a #CTCF pic.twitter.com/4PCEScCQ8u — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 11, 2022