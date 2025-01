Uguaglianza = tassazione “inversa”. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 1 febbraio 2025

Uguaglianza = tassazione “inversa”

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 1 febbraio 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE della puntata è Luciano Dissegna, ex dirigente Agenzia delle Entrate ed arbitro Consob.

Tutto quelllo che succede di brutto e non succede di bello, in Italia e nel mondo, è frutto della mancata applcazione dell’uguaglianza ”sostanziale” in base alla quale gli uguali vanno trattati e tassati uguale ed i diversi, in termine di lavoro (o non lavoro) e di rischio, in modo diverso.

Per realizzare l’uguaglianza sostanziale è necessario e sufficiente tassare le persone fisiche e giuridiche inversamente all’uscita dalle varie categorie divise per età, sesso, attività, volume d’affari, domicilio ecc… per motivi, come il fallimento, il licenziamento, le dimissioni, la cessaszione, il trasferimento, diversi da quelli naturali (morte, pensione ecc…)

In altre parole è sufficiente tassare meno, anche con imposte negative (contributi) chi rischia o soffre, fisicamente o economicamente, di più e viceversa; a costo zero per lo Stato.