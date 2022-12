Bologna, 11enne picchiato e rapinato da straniero in bici

Brutta avventura per un ragazzino nella serata del 5 dicembre, malmenato e derubato del telefonino. La rapina si è consumata in via Vittorio Alfieri, nel quartiere Navile, alla periferia di Bologna.

Dalle prime informazioni, la vittima – un 11enne – è stata avvicinata da un uomo in bici, che gli avrebbe prima strappato lo smartphone dalle mani, per poi picchiarlo quando il malcapitato ha tentato di fermarlo. Arraffato il cellulare, il balordo è infine riuscito a guadagnare la via di fuga.

Il ladro, descritto come uno straniero di circa 30 anni, sarebbe fuggito sulla due ruote imboccando via Bruno Arnaud. E’ intervenuta la Polizia, che ha dato il via alle indagini nel tentativo di risalire all’autore del fatto. www.bolognatoday.it