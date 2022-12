Unhcr (Onu): gelo e fame sono le emergenze di questi giorni

Sopravvivenza. È la parola che descrive quello che sta succedendo di milioni di persone che hanno dovuto lasciare il loro Paese. Dall’Ucraina alla Siria, dall’Iran all’ Afghanistan rifugiati e sfollati devono scegliere se morire di freddo o di fame. Sopravvivenza significa pasti caldi e coperte. È quello che emerge dal rapporto dell’Unhcr agenzia Onu che ha lanciato la campagna “gelo e fame sono minacce reali, urgente l’aiuto di tutti” per raccogliere fondi per aiutare le persone in difficoltà.

Ucraina

È uno dei paesi dove sopravvivere è drammatico. Dall’inizio della guerra un terzo delle persone è stato costretto a lasciare le proprie case. Oltre 7,8 milioni di persone sono state registrate come rifugiati in tutta Europa, mentre altri 6,5milioni sono sfollati all’interno dei confini nazionali. All’interno del Paese, la situazione continua ad essere ogni giorno più difficile. Milioni di persone vivono in case danneggiate o in edifici inadatti a proteggerli dal freddo, con interruzioni di energia, di riscaldamento e di approvvigionamento idrico.

Per le persone in fuga da violenze e persecuzioni, questo è davvero l’inverno più duro di sempre. Il gelo e le temperature estreme si abbattono su anziani, bambini, donne e uomini in fuga, già provati da gravissime crisi globali. Il Covid che non è stato debellato si somma all’aumento esorbitante del costo di prodotti essenziali, come cibo, carburante ed energia.

Siria

Lo scenario non è migliore in Siria: i rifugiati e gli sfollati dovranno affrontare di nuovo il freddo estremo e tempeste di neve. Questo sarà il dodicesimo inverno consecutivo in fuga per molti di loro. Ci sono oltre 10 milioni di rifugiati siriani e iracheni e di sfollati interni in Siria, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. L’UNHCR stima che 3,4 milioni di loro si trovano in uno stato di bisogno estremo.

