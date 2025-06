Unhcr: 2,5 milioni di rifugiati da reinsediare

L’Agenzia ONU stima che 2,5 milioni di rifugiati in tutto il mondo avranno bisogno di essere reinsediati il prossimo anno, secondo il rapporto Projected Global Resettlement Needs

Sebbene la cifra rimanga elevata, per il prossimo anno il fabbisogno annuale di reinsediamento è diminuito, passando da 2,9 milioni nel 2025, anche se il numero globale di rifugiati continua a crescere. Ciò è dovuto principalmente al cambiamento della situazione in Siria, che ha consentito a molte persone di tornare a casa, rinunciando quindi ad usufruire del programma di reinsediamento.

Per il 2026, le popolazioni di rifugiati più numerose che dovranno essere reinsediate sono quelle afghane (573.400), siriane (442.400), sud-sudanesi (258.200), sudanesi (246.800), rohingya (233.300) e congolesi (179.500). I principali paesi ospitanti da cui i rifugiati dovranno essere reinsediati sono l’Iran (348.900), la Turchia (258.000), il Pakistan (215.000), l’Etiopia (213.950) e l’Uganda (174.000).

Date le esigenze e il numero limitato di posti disponibili per il reinsediamento dei rifugiati, l’UNHCR invita gli Stati di reinsediamento a sostenere i loro programmi e ad aumentare il numero di posti in accoglienza. Chiediamo inoltre programmi di reinsediamento più prevedibili e agili e un’assegnazione delle quote più flessibile lungo le principali rotte dei rifugiati. […] unhcr.org