UNHCR chiede 934 milioni di dollari per i Rohingya

L’UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, insieme all’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e ai suoi partner, hanno oggi invitato la comunità internazionale a fornire maggiore sostegno ai rifugiati Rohingya e alle loro comunità ospitanti in Bangladesh, in un contesto caratterizzato da crescente insicurezza in Myanmar e da continui sfollamenti forzati.

Il conflitto incessante in Myanmar, la diminuzione delle risorse finanziarie e le crisi globali in corso hanno reso fondamentale l’intervento della comunità internazionale a sostegno dei rifugiati Rohingya, che continuano a vivere in una situazione precaria, completamente dipendenti dagli aiuti umanitari.

Il Piano di risposta congiunta (JRP) 2025-26 per la crisi umanitaria dei Rohingya coinvolge 113 partner ed è stato lanciato congiuntamente dall’UNHCR e dall’OIM sotto la guida del governo del Bangladesh.

Questo primo appello di finanziamento pluriennale per la risoluzione della crisi dei Rohingya ammonta a 934,5 milioni di dollari nel primo anno per raggiungere circa 1,48 milioni di persone, che dovrebbero includere sia i rifugiati Rohingya che le comunità ospitanti.

Il JRP verrà presentato ai potenziali donatori a Ginevra da Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i rifugiati, da Amy Pope, Direttore Generale dell’OIM, e dal dottor Khalilur Rahman, Alto Rappresentante per la crisi Rohingya e per gli affari prioritari del Governo del Bangladesh. […]

https://www.unhcr.org