Malore improvviso, muore 15enne. Valle Caudina sotto choc

Montesarchio. Valle Caudina sotto choc per la morte improvvisa di uno studente di soli 15 anni strappato all’affetto dei suoi cari. Hanno tentato di tutto per salvarlo. Gli hanno iniettato cinque fiale di adrenalina, lo hanno sottoposto a tutte le tecniche rianimative, ma purtroppo il cuore di Antonio D’Amelio non è ripartito. Un malore lo ha stroncato e non gli lasciato alcuna via di scampo. Viveva a Varoni. A quanto pare, nella giornata di ieri, domenica 4 dicembre, era stato anche in ospedale per forte dolore allo stomaco ma era tornato a casa. Poi, nella notte ha accusato un nuovo malore.

Sul posto è intervenuto velocemente un equipaggio della postazione 118 di Airola. Il personale sanitario si è subito messo al lavoro per cercare di salvargli la vita. Medico ed infermiere hanno tentato di tutto. Intanto, da Benevento, vista la gravità della situazione è stata anche inviata un’ambulanza rianimativa. Purtroppo, però, i sanitari non sono riusciti a recuperarlo.

La famiglia è distrutta dal dolore e non potrebbe essere diversamente. La notizia si è diffusa presto a Montesarchio ed è stata accolta con sincero sgomento. Morire così, a quella giovane età sembra una cosa veramente assurda.

La notizia è riportata dal giornale locale https://edizionecaserta.net