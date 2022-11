Mentana lascia la guida di Open: da gennaio il direttore è Bechis

Ascolta l'articolo

L’annuncio del fondatore del quotidiano online sui social: “Con la sua direzione obiettivi ambiziosi”. Bechis: “Felicissimo, lo tratterò con cura perché c’è un rapporto anche affettivo”.

“La voce comincia a girare e quindi è giusto confermarla. Franco Bechis è un amico e un giornalista di prim’ordine, con una grande esperienza di direzioni giornalistiche. Sono felice che abbia accettato di guidare Open dal prossimo gennaio”. Così Enrico Mentana annuncia sui social che la direzione di ‘Open’ passerà da gennaio a Franco Bechis.

“Dopo quattro anni l’avventura del nostro giornale online può porsi, con la sua direzione, obiettivi ambiziosi. Grazie Franco. Nel frattempo il lavoro fatto ha portato Open a essere competitivo nei numeri di traffico e sanissimo in quelli di bilancio“.

“Sono contento di andare a lavorare con Enrico perché ci conosciamo da tanti anni perché per me è il giornalista numero uno”, commenta Bechis all’Adnkronos. “Open – spiega Bechis – sarà una sfida, in realtà una sfida già vinta da Open, che è una realtà già consolidata. Mi fa piacere che Enrico mi abbia fatto questa offerta”.

Sulla linea che darà al nuovo corso di ‘Open’, Bechis anticipa: “Sono sicuro che faremo cose più frizzanti senza cambiare nulla della linea. Ci metteremo qualcosa di più frizzante che è un po’ la mia caratteristica. Ci sarà qualche notizia di quelle che fa Bechis, ecco”, scherza l’ex direttore del ‘Tempo’ e attuale direttore del quotidiano ‘Verità&Affari’. E aggiunge: “C’è una bella redazione, il progetto è affascinante perché deve formare i giovani colleghi. E’ un po’ la sua missione, è come fosse una figlia in più che lui ha, e devo trattarla con cura perché c’è un rapporto anche affettivo”.

