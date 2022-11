Meluzzi: è tempo di costruire la Pace tanto in Ucraina come in Occidente

Il prof. Alessandro Meluzzi nel suo ultimo video pubblicato su FB oggi, Domenica 20 novembre:

“È tempo di costruire la Pace tanto in Ucraina come nell’Occidente vessato dalla dittatura nazisanitaria e da quelli che pensavano di poterci ridurre ad un green pass digitale o microchip. Il diavolo, principe di questo mondo, non vincerà nel suo trasumanesimo dell’orrore contro Cristo Re dell’universo e la sua profezia di Verità e di libertà. Ma attenti agli ultimi giapponesi dell’orrore delle sopraffazioni, delle scomuniche e delle guerre. Che la Pace sia con noi.”