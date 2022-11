Malore nel sonno, Maria muore a 57 anni

Ascolta l'articolo

CORTE DE’ FRATI – Vasto cordoglio per la morte improvvisa di Maria Renzi, scomparsa all’età di 57 anni. Stamattina verso le 5 è arrivata l’ambulanza a sirene spiegate, nella sua villetta a schiera a Corte de’ Frati. La donna, secondo quando si è potuto apprendere, sarebbe stata colpita da un malore mentre dormiva. Vani i soccorsi dei medici. Per lei non c’è stato proprio nulla da fare.

Come scrive il giornale locale laprovinciacr.it, la notizia dell’accaduto si è diffusa rapidamente in paese, dove Maria era conosciuta un po’ da tutti. Uno shock per tutti quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Vedova da alcuni anni, con grande forza e coraggio aveva affrontato, al fianco del marito, l’inesorabile malattia dell’uomo. Un’esistenza, sicuramente non semplice la sua, ma che ha sempre vissuto con grande determinazione, senza mai lasciarsi abbattere, attorniata dall’amore del figlio e della mamma (scomparsa anche lei un paio di anni fa proprio in questi giorni).

Ha sempre lavorato nel settore tessile e, anche in paese, le sue doti di sarta erano davvero molto apprezzate. La sua grande abilità con ago e filo, le permetteva di compiere davvero ottimi lavori. In tanti si sono stretti al dolore del giovane Ivan, suo adorato figlio, che ha cresciuto in modo impeccabile. Al momento non sono ancora stati fissati i funerali.