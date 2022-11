Livorno, arresto cardiaco mentre rincorre il bus: grave ragazzino

Ascolta l'articolo

Un malore, un attacco cardiaco e cade a terra a Livorno un minorenne mentre stava correndo per raggiungere un autobus. Temeva di perdere la corsa. E’ successo in via Garibaldi, dove i primi a soccorrerlo lo hanno trovato a terra privo di conoscenza. Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale cittadino e la prognosi è riservata.

Il soccorso d’urgenza in strada lo ha fatto il 118 intervenuto per una caduta a terra con trauma facciale e sincope. Ma il medico del 118 arrivato sul luogo dell’incidente ha trovato una volontaria che aveva già praticato un intervento di rianimazione cardiopolmonare perché il ragazzo era andato in arresto cardiaco. Il medico ha dunque utilizzato il defibrillatore e ha trasferito con l’equipaggio il giovane in pronto soccorso in codice rosso, dove è stato intubato e nuovamente defibrillato. […] https://firenze.repubblica.it