Pd, ironia social su Debora Serracchiani: il caso. La rete non perdona. E spesso si rivela proprio “perfida”. E’ da pochi giorni a questa parte che circola sul web una nuova foto-meme che ritrae l’onorevole del Partito Democratico Debora Serracchiani al fianco di un modellino Lego. L’accostamento “ironico” si riferisce al taglio dei capelli della politica, molto simile a quello del giocattolo. Il web gioca quindi sulla “violazione dei diritti d’autore”.

Sotto la foto, come di consueto, non mancano commenti più o meno taglienti. C’è chi contesta l’originalità del modellino Lego: “Al limite è la Playmobil che ha denunciato il Pd per diritti d’autore”, scrive un utente. “Se volete fare i meme informatevi bene prima, non sono Lego ma Playmobil”, rincara la dose un altro. C’è chi invece si lascia andare a qualche commento più ironico: “Sembra la sorella di Calenda”, “simpatica come una cartella di Equitalia in scadenza”, e chi infine si dissocia, con un semplice “che tristezza”. (affaritaliani.it)

