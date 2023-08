Migranti, Serracchiani: ‘Piantedosi non trasformi Trieste in Lampedusa’

“Non nel mio cortile”… (cit)

“Il prefetto di Trieste ha reso noto che esiste un’idea precisa per un hotspot in Friuli Venezia Giulia. Chiedo al ministro Piantedosi, se è stata presa una decisione, di rendere pubblica, con tutte le informazioni del caso. Non vorremmo che Trieste si trasformasse in una Lampedusa perchè il Friuli non è un punto di primo approdo come Lampedusa.”

Così Debora Serracchiani, presidente dei deputati PD, su Twitter.

Il prefetto di #Trieste ha reso noto che esiste un’idea precisa per un hotspot in #Fvg. Chiedo al ministro #Piantedosi, se è stata presa una decisione, di rendere pubblica, con tutte le informazioni del caso. Trieste e il Fvg non sono punto di primo approdo come #Lampedusa pic.twitter.com/cTaDGKbnLm — Debora Serracchiani (@serracchiani) August 3, 2023