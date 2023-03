Anarchici, Serracchiani: ‘ville attacco a circolo Pd Roma’

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Siamo vicini ai Democratici del circolo Lanciani di Roma, alle ragazze e ai ragazzi dei Gd, al segretario Vittorio Infante, per l’attacco vile di stanotte. Sappiano coloro che pensano di intimidire i Democratici con azioni di questo tipo che hanno sbagliato bersaglio. L’azione del Pd di Lanciani, così come in tutti circoli, non si ferma di fronte a queste ignobili iniziative. Si rafforza anzi la nostra volontà di essere presenti nei territori e contrastare ogni tipo di violenza”. Lo afferma, a nome delle deputate e dei deputati Democratici, la capogruppo alla Camera, Debora Serracchiani.

La deputata dem Michela Di Biase

“L’attacco contro il circolo Lanciani di Roma del Pd è un’azione vigliacca e squallida che qualifica gli stessi autori che l’hanno compiuta. Voglio esprimere il massimo della solidarietà alle donne e agli uomini del circolo, ai giovani democratici che lo animano, al segretario Vittorio Infante. L’intera comunità democratica non solo non si farà intimidire, ma saprà moltiplicare il suo impegno nel solco e nel rispetto dei valori della nostra Carta costituzionale: la violenza non passerà mai”. Così la deputata dem Michela Di Biase.