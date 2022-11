Roma, studenti occupano liceo: “ci opponiamo al governo Meloni”

Questa mattina gli studenti del liceo artistico Enzo Rossi, in zona Santa Maria del Soccorso a Roma, su iniziativa del collettivo OSA (Occupazione studentesca alternativa), hanno occupato la scuola. “Protestiamo per le condizioni della struttura scolastica ma vogliamo anche portare la politica all’interno della scuola. Vogliamo fare informazione e opporci a questo governo che vuole vietare il dissenso”

“Siamo molto preoccupati per i nostri diritti, abbiamo occupato ora perche’ forse in futuro non potremmo piu’ farlo. Questa notte abbiamo trovato la polizia davanti alla scuola, e’ stato un gesto intimidatorio” questi i commenti di alcuni studenti. Secondo la vicepreside Bascia’: “Ci dispiace che questi studenti vengano strumentalizzati. Questa e’ una scuola che funziona e che si e’ spesa sempre affinche’ i ragazzi stiano bene e la formazione venga garantita”. ANSA

