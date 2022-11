Gasparri: “medici no vax come piloti che hanno paura di volare”

Dopo Licia Ronzulli, un altro esponente del partito di Berlusconi si scaglia contro i medici non vaccinati.

“Sinceramente i medici #novax , a parte chi avesse delle incompatibilità accertate, mi lasciano perplesso. È come se un militare fosse per il disarmo o se un pilota non volesse salire su un aereo per paura del volo.” Lo scrive su Twitter Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

