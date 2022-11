Ronzulli: ‘no vax non dovrebbero operare in campo sanitario’

Chi è No Vax “va contro la medicina e la scienza e non dovrebbe operare in campo sanitario”. Lo ha detto la capogruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, parlando del reintegro dei medici negazionisti deli vaccini anti-Covid.

“Forse si sarebbe potuta attendere la scadenza naturale della misura, il 31 dicembre, così da evitare che la maggioranza silenziosa di chi si è responsabilmente vaccinato, onorando il camice, sentisse sconfitta dalla minoranza chiassosa dei No Vax. La Ronzulli auspica “un processo graduale per ilsuperamento delle misure anti-Covid. La delegazione di Forza Italia su questo non getterà la spugna”. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa



