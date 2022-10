Covid, sindacato medici ospedalieri: “spingere sulla campagna vaccinale”

Il Mef ha deciso di sospendere le multe nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento una proposta emendativa per la conversione del decreto legge aiuti Ter in esame alla Camera, proprio per sospendere fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione verso chi non si è vaccinato. Intanto i medici ospedalieri chiedono di non togliere l’obbligo di mascherina nei reparti.

Il sindacato dei medici ospedalieri – Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, è di parere diverso e chiede di “spingere sulla campagna vaccinale” per “evitare di rivivere momenti drammatici che ci hanno segnato profondamente e dei quali viviamo un amaro e doloroso ricordo”. In particolare, la richiesta è quella di non abbassare la guardia nella lotta al Covid. tgcom24.mediaset.it

