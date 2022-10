Usa, malore improvviso: morto ex capo del Pentagono

L’ex segretario alla Difesa Ashton Carter è morto all’età di 68 anni. Lo riporta la Cnn. “E’ con profonda tristezza che la famiglia dell’ex segretario alla Difesa Ashton Carter condivide la notizia della sua morte lunedì sera a Boston all’età di 68 anni”, si legge in un tweet. Carter è morto per un “evento cardiaco improvviso”, hanno detto i familiari.

Carter è stato alla guida del Pentagono negli ultimi due anni del secondo mandato del presidente Barack Obama. Oltre a guidare la presunta ‘offensiva degli Stati Uniti contro l’ISIS‘, Carter si è anche impegnato presso il Dipartimento della Difesa per revocare le restrizioni sulle donne che prestavano servizio in combattimento e il divieto ai transgender di far parte dell’esercito.

