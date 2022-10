Marsala, malore improvviso: 35enne muore in auto

(da https://itacanotizie.it) – Chi ha attraversato la via Salemi, a Marsala, circa alle 13, ha notato un capannello di persone intorno ad una vettura, un Suv blu. Traffico bloccato per tutta la zona, ancora presidiata da Carabinieri e Polizia per il ritrovamento dentro la macchina parcheggiata ai bordi della trafficata via, nei pressi del Bar Esmeraldos, di un corpo. Si tratta di un uomo di 35 anni, che è morto all’interno dell’abitacolo della sua vettura.

Sul posto è intervenuto il medico legale e il giudice per i rilevamenti del caso e per costatare il decesso dell’uomo. Ora bisognerà capirne le cause della morte, ma pare sia stato un malore.

A raccontare quanto accaduto in quegli attimi, il titolare di un’attività sul posto: “Un signore mi ha chiamato da fuori per dirmi che una persona si stava sentendo male dentro la propria auto. Sono andato da lui, l’ho visto con la schiuma alla bocca, in condizioni disperate e senza polso. Abbiamo provato a chiamare l’ambulanza, ma dall’ospedale di Marsala ci hanno detto che non avevano unità disponibili e che avrebbero chiamato un’ambulanza da Mazara che però avrebbe impiegato troppo tempo. Casualmente dalla via Salemi ne è passata una che andava verso il “Paolo Borsellino”, l’abbiamo fermata e anche se avevano una persona all’interno si sono potuti fermare utilizzando subito il defibrillatore sull’uomo in macchina”.

Ma non c’è stato nulla da fare per Giovanni La Barbera, questo il suo nome. Non lavorava al bar Esmeraldos come si pensava inizialmente, ma era lì per il classico caffè della giornata. Ha origini palermitane, sposato con una marsalese. Si è sentito male ed è corso in auto, probabilmente voleva tornare a casa o recarsi da un dottore.. Sul posto sono arrivati anche i familiari. Lascia la moglie e tre bambini.

