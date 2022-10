Malore in caserma, luogotenente dell’esercito muore a 49 anni

Nonostante i tempestivi soccorsi per il luogotenente Andrea Dolo non c’è stato nulla da fare. Si trovava a lavoro nella caserma Severino Lesa di Remanzacco il luogotenente Andrea Dolo, quando è stato colto da un malore che gli è risultato fatale, I colleghi lo hanno subito soccorso, e sul posto sono giunti i sanitari della Sores ma, nonostante gli sforzi, non c’è stato nulla da fare.

Quarantanove anni, il luogotenente Dolo risiedeva a Gemona del Friuli ed era il sottoufficiale con maggiore anzianità di servizio all’interno della caserma, sede del Terzo Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata alpina Julia e del reggimento logistico Pozzuolo del Friuli.

I colleghi lo ricordano come una persona molto preparata e competente, fiero del suo lavoro, sempre impegnato per il Terzo Reggimento di Artiglieria e stimato da tutti. Lo scrive il giornale locale https://www.friulioggi.it

