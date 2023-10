“Migrante” liberato dalla giudice di Catania, fuggiva dai cercatori d’oro

“Il più originale dei 4 tunisini che il Tribunale di Catania ha lasciati liberi di circolare e dileguarsi è MIAAD HAFED, che ha dichiarato di avere chiesto protezione internazionale

“perché perseguitato per caratteristiche fisiche (particolari linee della mano, ecc.) che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli nello svolgimento della loro attività”.

Era già arrivato in Italia su un barcone due anni fa ed espulso per sua stessa ammissione. Probabilmente ritengono che pagare le nostre pensioni lavorando come portafortuna per i cercatori d’oro grazie alle linee della mano!”

Lo crive su X Lucio Malan, Presidente Gruppo Fratelli d’Italia Senato.