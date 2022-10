Perugia, malore alla guida: muore 32enne

Una persona di 32 anni, di Perugia, è morta mentre a bordo della sua auto viaggiava sulla E45. L’auto è stata ritrovata sulla scarpata dello svincolo di Lidarno. Dove sarebbe finita, secondo una propria ricostruzione delle forze dell’ordine, a causa di un malore accusato dal 32enne, al quale sarebbero da attribuire le cause del decesso.

L'uomo ha accusato il malore mentre stava guidando, avrebbe tentato di accostare l'auto. Nella manovra l'auto ha sbandato, ma senza coinvolgere altri mezzi. Per il 32enne non c'è stato nulla da fare. Sono comunque in corso indagini per stabilire l'esatta causa del decesso.

