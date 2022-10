Fassino: ‘qualsiasi cosa gli Usa propongano, Meloni acconsente’

Dell’atlantismo di Giorgia Meloni “andrebbe verificata la sincerità. Meloni, conoscendo bene quali sono le diffidenze che l’Europa ha nei suoi confronti, cerca di compensare cercando legittimazione negli Stati Uniti: qualsiasi cosa gli americani propongano Meloni acconsente. Ma il suo è un atlantismo strumentale, finalizzato alla sua legittimazione“. Lo afferma Piero Fassino, deputato del Pd, in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale.

Fassino ritiene che “Berlusconi è andato ancora oltre ogni limite accettabile, le sue parole sono gravi perché confermano un antico e consolidato rapporto che ha con Putin e gettano un’ombra sull’affidabilità del nostro Paese nel momento in cui Putin è protagonista di una aggressione così violenta e brutale all’Ucraina“.

Ma per il deputato del Pd, “il problema non sono solo le parole di Berlusconi, o quello che ha detto Lorenzo Fontana sulle sanzioni. La realtà è che Berlusconi e Fontana hanno detto cose che altri nella maggioranza pensano e non dicono. Ecco perché l’Europa è molto preoccupata“. Secondo Fassino, il governo rischia di partire con un problema: “Le forze politiche che si apprestano a guidare l’Italia devono essere consapevoli che sono sostanzialmente isolate in Europa, dove anche settori moderati e centristi sono netti nella condanna di Putin”. liberoquotidiano.it

