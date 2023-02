Regionali Lazio e Lombardia, primi intention poll

Chiuse le urne e inizia lo spoglio per le elezioni Regionali nel Lazio e in Lombardia. Si sono chiusi alle 15 i seggi per le elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Parte immediatamente lo spoglio. Molto bassa l’affluenza

Primo intention poll realizzato da Tecné per Mediaset per le elezioni regionali della Lombardia: avanti Attilio Fontana (Centrodestra) col 49-53%, seguono Pierfrancesco Majorino (Pd-M5s) col 33-37% e Letizia Moratti (Terzo Polo) data al 10-14%.

Primo intention poll realizzato da Tecné per Mediaset per le elezioni regionali del Lazio: avanti Francesco Rocca (Centrodestra) col 50-54%, seguono Alessio D’Amato (Centrosinistra) col 31-35% e Donatella Bianchi (M5s) data al 10,5-14,5%.