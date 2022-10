Migranti, 96 sbarcano a Leuca

CASTRIGNANO DEL CAPO – Nuovo sbarco di migranti a Leuca la scorsa notte: unità navali della Capitaneria di Porto di Gallipoli hanno avvistato e agganciato a 24 miglia a sud-est dal porto di Santa Maria di Leuca una barca a vela con a bordo 96 migranti tra cui sette donne e 27 minori. Il natante, lungo 20 metri, era scortato da una nave mercantile in transito.

I migranti provengono da Siria, Iran, Iraq, Egitto, Pakistan e Palestina. Sono state le persone a bordo a lanciare numerose chiamate di soccorso alle sale operative del 112 e della Capitaneria di Porto. Accolti in porto dai volontari della Croce rossa e della Caritas locale, i migranti sono stati smistati nei centri di prima accoglienza del Salento.

Ieri sera era arrivato in Salento anche un motoveliero, soccorso a 14 miglia dalla costa, con 67 persone a bordo, tra cui 10 minori non accompagnati. www.lagazzettadelmezzogiorno.it

PIAZZA LIBERTA’ – La narrazione ufficiale sostiene che, tra le principali cause dell’immigrazione/invasione, ci sono guerre che creano profughi, conflitti che creano sfollati, crisi economiche e sociali che creano migranti economici e, negli ultimi tempi, il riscaldamento globale che genera il fenomeno dei ‘migranti climatici’.

E’ lapalissiano che siano tutte BALLE. DIETRO QUESTO FENOMENO si nascondono invece gli interessi geopolitici, economici e ideologici delle elites mondialiste neoliberiste che sfuggono all’attenzione di chi non si informa e non indaga.

