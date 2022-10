Eccesso di mortalità in UE, Eurostat: “colpa del caldo”

BRUXELLES – L’eccesso di mortalità nell’Ue è sceso a +12% ad agosto 2022 dopo il picco del +16% registrato a luglio e ai valori più alti dell’anno. Lo comunica l’ufficio di statistica europeo, Eurostat. Sulla base delle informazioni disponibili, segnala che parte dell’aumento della mortalità a luglio e agosto rispetto allo stesso mese degli ultimi due anni potrebbe essere dovuto alle ondate di caldo che hanno colpito parti d’Europa.

In Italia dopo il balzo superiore alla media a luglio (+26,8%), l’eccesso di mortalità è stato dell’8,9% ad agosto. Quanto agli altri Stati membri dell’Ue, rialzi più alti in Grecia (+24%) e Irlanda e Germania (entrambe +17%). Tassi più bassi in Ungheria (+2%), Slovacchia (+4%), Bulgaria e Cechia (entrambi +5%). Picchi di decessi in eccesso erano stati registrati in scia alle principali ondate del covid ad aprile 2020 (+25%), novembre 2020 (+40%), aprile 2021 (+21%) e novembre 2021 (+27%). ANSA EUROPA

