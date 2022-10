Obbligo vaccinale, un milione di multe in arrivo

Un milione di multe sono in arrivo per i No vax, coloro che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid nonostante l’obbligo deciso dal governo Draghi. La multa è di 100 euro e arriverà, recapitata dall’Agenzia delle Entrate tramite le cartelle esattoriali, entro il 30 novembre. Non è detta l’ultima parola però, come spiega Il Sole 24 Ore. Con il cambio di governo la nuova maggioranza, per non appesantire i conti delle famiglie già alle prese con la crisi delle bollette, voterà un emendamento al decreto Aiuti. La modifica potrebbe sospendere, rinviare o anche cancellare le multe per chi non si è vaccinato. Mentre è in forse l’istituzione del fondo per reintegrare le retrbuzioni dei lavoratori che a causa dell’obbligo non le hanno percepite.

LEGGI ANCHE

► AUDIZIONE PFIZER AL PARLAMENTO EUROPEO

Il dr. Roy De Vita: “Ora è ufficiale, non è mai stata testata l’efficacia del vaccino sulla trasmissibilità del contagio”

L’obbligo vaccinale è arrivato con il decreto legge 1/2022 che lo introduceva per gli over 50 dando come data ultima per vaccinarsi il 15 giugno 2022. Già a febbraio il primo intoppo: mancava l’ok del Garante della Privacy. Ad aprile l’annuncio delle due milioni di multe in arrivo. Ma anche quello dei ricorsi. Adesso che l’obbligo vaccinale è decaduto lo Stato si muove per riscuotere le sanzioni. huffingtonpost.it

Condividi