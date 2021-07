Rivoluzione ecologica, Cingolani: “potrebbe essere un bagno di sangue”

La rivoluzione ecologica? “Confermo, potrebbe essere un bagno di sangue”. Lo ribadisce il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Il problema non è solo se noi raggiungiamo l’obiettivo della transizione energetica e ambientale. Il problema è se ci riusciamo tutti insieme”

“Noi siamo solo una parte dell’Europa e l’intera Europa emette solo il 9 per cento della CO2 del mondo. Il resto dell’inquinamento viene da altri paesi e altri continenti. Se non riusciremo a convincerli, a impegnarsi anche loro, anche i nostri obiettivi saranno a rischio. Noi comunque dobbiamo impegnarci a fare fino in fondo la nostra parte”, afferma Cingolani. askanews

