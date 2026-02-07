#NoGreenPass, la libertà non si processa. PIAZZA LIBERTA’

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 7 febbraio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia sono
– L’ING. UGO ROSSI Consigliere Comunale di Trieste Gruppo Sovranità per l’Italia – Insieme Liberi
– il suo difensore – l’AVV. FILIPPO TEGLIA del Foro di Spoleto

Mercoledì 4 febbraio 2026 alle 14.30 presso l’aula 271 del tribunale di Trieste si è svolta l’ultima udienza del processo di primo grado per lo sgombero del porto del 18 ottobre 2021.

Sul banco degli imputati c’era Ugo Rossi –  Consigliere Comunale di Trieste Gruppo Sovranità per l’Italia – Insieme Liberi – di nuovo a processo per lo sgombero del porto del 18 ottobre 2021. Per onestà intellettuale, è bene precisare che in quell’occasione fu la polizia ad aggredire i manifestanti e non viceversa.

Da 5 anni, Ugo Rossi si sta difendendo da ben 15 procedimenti penali per i quali ha rischiato fino a circa 70 anni di carcere.
Tutto questo non perché sia un esagitato o un violento, ma perché in questo paese fa più paura il coraggio del libero pensiero che gli assassini, gli stupratori, gli spacciatori, i ladri e i corrotti. Infatti, Rossi viene infatti indagato e processato: i delinquenti, invece, vengono spesso lasciati a piede libero.

Ugo Rossi, ha pagato e paga solo per non essersi piegato di fronte allo Stato dei ricatti, delle emergenze e della repressione, allo Stato di Polizia che si era creato durante una delle più vergognose dittature, quella sanitaria infarcita di menzogne e propaganda che ha falcidiato milioni di persone nel mondo.

Delle decine di migliaia di manifestanti che parteciparono a quella manifestazione, ne sono stati individuati 18 per essere puniti. E qui non può mancare la locuzione latina “Unum castigabis, centum emendabis” che significa letteralmente “Ne castigherai uno, ne correggerai cento”

18 erano gli imputati iniziali. 11 di loro, a suo tempo, patteggiarono per non andare a processo, 2 vennero assolti nell’udienza pre-dibattimentale. Mentre gli altri 5, compreso Ugo Rossi, decisero di andare a testa alta e schiena dritta fino alla fine.

Per Ugo Rossi il PM aveva chiesto 6 mesi di carcere.
Com’è andata? Ve lo riveliamo nel corso della puntata.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

