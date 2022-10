“Putin ha sbagliato a credere che avremmo rotto la nostra unità” nell’Ue, ma attenzione, “ancora non è chiaro quanto questa durerà, perché c’è un leader europeo (Viktor Orban, ndr) che sta chiedendo un referendum nel suo Paese per proporre ai cittadini che a dicembre non si rinnovino le sanzioni contro la Russia”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell. tgcom24.mediaset.it

