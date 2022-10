Ucraina, Von der Leyen: “scioccata dai feroci attacchi russi”

“Abbiamo preso nota delle false accuse del regime di Lukashenko, sono accuse infondate, ridicole. Sono inaccettabili. L’Ucraina qui è la vittima. L’Ue esorta il regime della Bielorussia dall’astenersi da qualsiasi coinvolgimento” nel conflitto russo-ucraino. Lo ha detto il portavoce del Servizio di Azione Esterna Ue Peter Stano nel punto stampa quotidiano bollando come una “escalation” le ultime dichiarazioni del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko su un supposto attacco ucraino a Minsk che sarebbe in preparazione.

Ursula von der Leyen si è detta “scioccata e sconvolta dai feroci attacchi russi” contro le città dell’Ucraina. “La Russia di Putin ha dimostrato ancora una volta che la brutalità e il terrore sono le caratteristiche del suo modo di agire”. Resteremo al fianco dell”Ucraina dfino a quando sarà necessario – ha aggiunto von der Leyen in un tweet – e con tutti i mezzi a nostra disposizione”. AGENPRESS

LEGGI ANCHE

► UE, Borrell: “in arrivo ulteriore sostegno militare a Kiev”

La UE vuole più soldi. Von der Leyen: “rivalutare il bilancio”

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è convinta che “se vogliamo continuare a utilizzare il bilancio dell’Ue per dare delle risposte comuni alle sfide comuni dobbiamo fare una rivalutazione”. “Nel bilancio le risorse e le flessibilità sono estremamente limitate – sottolinea -. Il nostro bilancio non è stato concepito per affrontare sfide multiple come la guerra in Ucraina. Era stato concepito nel 2020 e molte sfide sono emerse solo successivamente”. tgcom24.mediaset.it

Condividi